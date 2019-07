Drie dorstige schapen gered uit sloot in Blaricum: lammetje overleeft het niet

BLARICUM - De dierenambulance heeft samen met voorbijgangers vier schapen uit een sloot in De Kampen bij Blaricum gehaald. Drie van de dieren kwamen ongedeerd op het droge, maar één lammetje verdronk en werd dood op de kant getrokken.

Dierenambulance Eemland werd eerder vanmiddag gebeld nadat een voorbijganger een schaap in de sloot had zien liggen. Niet veel later werden er nóg drie schapen in het water ontdekt, waaronder het dode lammetje.

Vermoedelijk zijn de dieren de sloot ingegaan, omdat er niet genoeg water was op het droge. Volgens een getuige was er maar één kuip met water voor tientallen schapen. De waterstand in die bak was te laag, waardoor de lammetjes niet goed konden drinken en de sloot opzochten om toch hun dorst te kunnen lessen.

Dat werd een van de dieren fataal. Met de andere schapen gaat het goed.