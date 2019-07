Veel reddingsacties aan het IJsselmeer: kiters in nood en zelfgemaakte boot slaat om

WEST-FRIESLAND - Tijdens de hittegolf hebben de reddingsstations aan het IJsselmeer het relatief rustig gehad, vertellen ze aan NH Nieuws. Afgelopen weekend was het met vijf meldingen echter wél druk. Zo spotte een voorbijganger kitesurfers in gevaar en sloeg een man zijn zelfgemaakte boot na vijf jaar klussen tijdens de eerste keer varen om.

"Het begon vrijdagavond met drie kitesurfers die we van het water moesten halen", vertelt een woordvoerder van KNRM Medemblik. "Dat was nog kantje boord. Want mensen op een boot kunnen ons nog bellen, maar zij niet niet. Die moeten het hebben van voorbijgangers en die hebben het drietal in nood dit keer inderdaad gespot."

Bedankbrief

De kiters kwamen volgens de KNRM in nood, omdat de wind binnen een kwartier van oost naar west draaide en de windkracht van 4 naar 2. "Dan is er niet meer te vliegen. Terug zwemmen tegen de wind in is dan ook een ding. We hebben ze toen alle drie uit het water kunnen halen."

Enige weken geleden had de KNRM nog een oefening met kitesurfers waarbij ze aangaven dit 'eigenlijk nooit mee te maken'. "Ja, en dat zal je altijd zien. Dan gebeurt het toch." Eén van de jongens stuurde achteraf nog een mail om de redders nadrukkelijk te bedanken voor de actie.

Zelf-gemaakte boot slaat om

Op zaterdagmiddag volgde ook nog een motorboot met pech, maar mogelijk het meest sneue verhaal was van een man die met een houten éénpersoonsbootje omsloeg. "Hij had namelijk vijf jaar aan zijn boot gewerkt. Het was de eerste keer dat hij met zijn zelfgemaakte boot ging varen. Hij was vijf uur weggeweest en had een fijne middag gehad. Bij terugkomst in de haven ging het alleen mis en sloeg hij om", aldus de KNRM. "De man was er zelf gelukkig vrij laconiek onder en zei: 'dan maar weer terug naar de tekentafel'."

Ook kon de KNRM nog uitrukken voor twee meldingen bij Den Oever. "We waren al in de buurt dus gingen er op af. Onze collega's van Den Oever kwamen daarna ook zo snel mogelijk." Het ging hierbij om twee boten die beiden vastlagen.