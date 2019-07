Amateurdruivenboer door het dolle heen: 23 trossen aan één tak

BLARICUM - Maarten van Weel kijkt zijn ogen uit in zijn 'eetbare tuin' in Blaricum. Door het warme weer is een deel van zijn druivenplant werkelijk geëxplodeerd. Hij heeft al zo'n dertig jaar druiven in de tuin, maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt. "Menig wijnboer zou dit wensen", vertelt hij.

"Dit is een unicum", aldus de trotse amateurdruivenboer. Normaal zitten er twee of drie trossen aan een tak, maar deze zomer blijft hij maar tellen. Maar liefst 23 trossen zitten er aan één tak.

"Hij leunt op twee stokken en hij is vreselijk zwaar", vertelt hij. Hij is bang dat de tros bezwijkt onder zijn eigen gewicht, dus gaat hij er uiterst voorzichtig mee om.

Van Weel hoopt dat de trossen het halen tot oktober. Dan oogst hij alle druiven en schenkt hij ze aan de voedselbank in Huizen.