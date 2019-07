NAARDEN - De politie Gooise Meren was dringend op zoek naar een demente vrouw uit Naarden. Inmiddels is ze weer terecht.

De vrouw was sinds 12.00 uur vandaag vermist en woont in het Componistenkwartier in Naarden. Ze heeft last van dementie en wist waarschijnlijk niet zelfstandig de weg naar huis.