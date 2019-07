Viervoeters weer welkom: Diemerbos is veilig verklaard voor honden

DIEMEN - Het Diemerbos is weer veilig verklaard voor honden. Vorige maand werden er enkele tientallen honden ziek na een bezoek aan het bos.

Twee honden overleden zelfs. Het was niet duidelijk hoe het kon dat zo veel honden ziek werden na een wandeling door het bos. Het bos werd eind juni uit voorzorg gesloten.

Lees ook: Zieke honden-mysterie in Diemerbos: "Vergiftiging? Een virus?"

Na onderzoek van Staatsbosbeheer en pathologen van de Universiteit Utrecht is er nog steeds geen eenduidige oorzaak voor de dood en ziekte van de honden. De twee dode honden zijn onderzocht en er is geen relatie tussen hun dood en het Diemerbos. Het water in het bos is van goede kwaliteit en vergiftiging is door de politie uitgesloten.

Lees ook: Zieke en dode honden: Diemerbos tijdelijk gesloten voor honden

Hondenbezitters kunnen vanaf vandaag weer met hun hond door het Diemerbos wandelen.