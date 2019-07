Döner-liefhebbers proppen zich vol bij eetwedstrijd in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Vier döner kebab-liefhebbers gingen gisteren de strijd met elkaar aan op de Polderse Kermis in Anna Paulowna. Ze moesten zoveel mogelijk dönerwraps naar binnen zien te schuiven. De winnaar wist maar liefst vier stuks weg te kanen.

"Het is een dönerwedstrijd, dus dat moet zo hard en zwaar mogelijk. Ik denk wel dat het te zwaar is om een frikandellen-niveau te halen", zegt organisator Koen Ruiter tegen NH Nieuws. Hij doelt daarmee op de frikandellen-wedstrijd die op 3 maart werd gehouden in Assendelft. De winnaar wist zestien frikandellen op te vreten.

Met dönergerechten gaat het volgens de organisator dus een stuk moeilijker. Hij krijgt zelf maar één dönerwrap op, met moeite. "Ik heb er in mijn leven ook al te veel van gegeten. Dus ik doe er rustig aan mee."

Kebabkoning

Na een halfuur flink happen kon er een kebabkoning worden gekroond: het werd Michel Verkerke. Binnen dertig minuten lukte het hem vier porties naar binnen te harken. Wat is zijn geheim? "Gewoon het hele jaar door oefenen. Altijd veel eten en veel bewegen."

De kebabkoning was daarna snel weer verdwenen. Koen: "Ik denk dat-ie richting z'n barbecue is gegaan."