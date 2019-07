Krakers nemen hun intrek in monumentale Villa Westerweide

ZAANDAM - Een groep jonge Zaankanters hebben zaterdag de monumentale villa aan de Provincialeweg in Zaandam gekraakt. Villa Westerweide, werd voorheen als kantoorgebouw gebruikt, maar staat al zeker een jaar leeg.

Het gaat, volgens De Orkaan, om een groep van acht jongeren die een acuut woonprobleem zouden hebben. De krakers hadden eerder een woning in de Achtersluispolder hebben gekraakt en zouden naar eigen zeggen nergens anders naar toe kunnen.

Uitzichtloos woonprobleem

De jongeren zeggen tegen De Orkaan dat ze met deze kraakactie aandacht willen vragen voor het uitzichtloze woonprobleem waarmee veel mensen, jongeren, te kampen hebben: "De vertraging die veel bouwprojecten in Zaanstad oplopen geven weinig vertrouwen in de daadkracht van onze gemeente. Dit probleem is er levensgroot. Het lost niet vanzelf op, er is echt werk aan de winkel."

De Orkaan nam eerder een kijkje bij de villa om de staat van het monumentale pand te inspecteren. Wat ze aantroffen was niet best:

Ook de krakers zouden geschrokken zijn van de staat van het gebouw. Ze willen het verloederde gebouw en haar overwoekerde tuin de komende dagen onder handen nemen.