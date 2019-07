'Tientallen auto's' bekrast in Purmerend: twee aangiftes binnen

PURMEREND - Een of meerdere vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag talloze Purmerenders gedupeerd door hun auto's te bekrassen.

Dat meldt de Purmerendse Fabrielle Walgering in de Facebook-groep Wij Weidevenners. "Beste lezers, zaterdagnacht/zondagochtend rond 5.50 uur zijn meerdere auto's (15 tot 20) bekrast in de Kabajastraat en Sarongstraat (omgeving Aziëbuurt)."

Twee aangiftes

Een politiewoordvoerder laat weten dat twee auto-eigenaren aangifte hebben gedaan van vernieling. Een van die auto's stond geparkeerd in de Sarongstraat, de andere in de Kabajastraat. De woordvoerder sluit niet uit dat er meer aangiftes volgen, en roept buurtbewoners op relevante camerabeelden met de politie te delen.

Die beelden zijn er in overvloed, zo schrijft Walgering in haar oproep. "Helaas voor de dader, hebben inmiddels vele buurtbewoners zeer duidelijke camerabeelden ontvangen, waarop één persoon te zien is met een verdachte manier van lopen bewegen."

Een andere vrouw bevestigt dat de dader 'duidelijk te zien is op camerabeelden...dus hopen dat de politie er iets mee doet'.

Walgering roept alle gedupeerden op om individueel aangifte te doen.

Gedupeerd?

