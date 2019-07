Duitse opa en oma en kleinkinderen via valse site misleid: huisje op Texel blijkt al verhuurd

TEXEL - Een vakantiehuisje op Texel boeken via een site en er pas op het eiland achter komen dat je via een valse website hebt geboekt. Het overkwam vrijdag een Duitse opa en oma die met hun twee kleindochters een huisje op Texel dachten te hebben geboekt.

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant. Het bleek echter een valse boekingssite te zijn en het huisje dat ze dachten te hebben gereserveerd, was helemaal niet beschikbaar.

Volgens vakantiebureau Tessels Onderdak in De Koog konden de Duitse gasten afgelopen nacht gelukkig ondergebracht worden in een huisje waarvan de gasten eerder naar huis waren gegaan. "Ze hoefden niet meteen weer naar huis, maar het was zielig." De Duitse gasten kwam bij het vakantiebureau terecht, omdat het om een huisje ging dat in werkelijkheid bij hen in de verhuur is.

Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.



Het vakantiebureau waarschuwde recent nog op Facebook voor valse boekingssites in Duitsland waarop zogenaamd huisjes op Texel worden aangeboden. Het bureau deed dat naar aanleiding van een Duitse site waarop een huisje aan de Californiëweg werd aangeboden, terwijl het alleen via de site van Tessels Onderdak wordt verhuurd.

Tips van Tessels Onderdak om op te letten bij valse boekingssites: er ontbreekt vrijwel altijd een telefoonnummer om rechtstreeks contact op te kunnen nemen, er staan geen Nederlandse teksten op de site, er zitten tikfouten in het adres van het huisje en de foto's van de vakantiehuisjes zijn vaak gespiegeld.