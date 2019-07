Reddingsbrigade Zandvoort schiet bijna 200 keer te hulp tijdens hittegolf

ZANDVOORT - Het was een drukke week voor de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) tijdens de hittegolf. Medewerkers moesten van 22 juli tot en met 28 juli bijna 200 keer opdraven. Een woordvoerder spreekt van een 'pittige week', maar zegt dat het niet veel extremer was dan andere warme weken in het verleden.

De vrijwilligers van de ZRB maakten lange dagen om de strand- en badgasten in de gaten te houden en om - indien nodig - op te kunnen treden.

Op de heetste dagen waren er vooral in de middag en vooravond veel onwelmeldingen en werd de hulp van de ZRB ingeroepen bij kleine (109 keer) en grote EHBO-incidenten (21 keer). Ook werden 36 kinderen met hun ouders herenigd.

Deze reportage maakte NH Nieuws vorige week over de reddingsbrigade. Tekst loopt door onder de video:



Drenkeling

Op het water werden vooral op de dagen met een aflandige oostenwind veel badgasten met drijfobjecten teruggestuurd. Verder werden 15 zwemmers en 7 watersporters gedurende de week uit het water gered of naar de kant teruggebracht.

Op zondag 28 juli is door omstanders aan het eind van de ochtend een drenkeling uit het water gehaald. Dat gebeurde ter hoogte van het Center Parcs Strandhotel. Door lifeguards is direct reanimatie toegepast en ondersteuning verleend aan een ambulancedienst en traumahelikopter.