Verdachte moord Miranda Zitman naar Pieter Baan Centrum ter observatie

AMSTERDAM - Bart B. uit Westzaan wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij is de hoofdverdachte in de moordzaak van kapster Miranda Zitman, wiens romp werd teruggevonden in een koffer aan de Zuider IJdijk in Amsterdam.

Dat meldt RTV Utrecht. Vandaag was de eerste pro-formazitting in de zaak van de omgekomen Miranda Zitman. Daarin werd haar ex-vriend, Bart B., gehoord.

Zitman (52) had bijna 25 jaar een kapperszaak in de Jordaan. In januari werden delen van haar lichaam in een koffer langs de Zuider IJdijk gevonden. In haar woning in Soest, waar ze kort voor haar verdwijning woonde, werden ook menselijke resten gevonden.

Bart B. zou de buren hebben verteld dat Zitman naar het buitenland was verhuisd. "Toen ik Miranda vond onderaan de trap, had ik meteen de politie moeten bellen", zei hij vandaag in de rechtszaal. "Dat heb ik niet gedaan. Dat is het enige dat ik verkeerd heb gedaan."

Tijdens de zitting werd duidelijk dat B. zal worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. In de psychiatrische kliniek zal hij geobserveerd worden. De volgende pro-formazitting is op 21 oktober.