Trucker uit Zuid-Scharwoude wint prijzen voor prachtbolide

ZUID-SCHARWOUDE - Trucker Marco van Stralen (37) viel afgelopen weekend in de prijzen op het Truckstar Festival in Assen. Met zijn Scania Torpedo wist hij de derde plaats in twee categorieën (interieur en koeltransport) te bemachtigen.

Wie een kijkje in zijn vrachtwagen neemt, zal ongetwijfeld verwonderd zijn door het interieur. "De hele cabine is bewerkt met twee kleuren leer: chesterfieldbruin en houtbruin. Er zijn ook gordijntjes en verlichting voor de sfeer. Ook heb ik modellen van mijn twee vrachtwagens in een vitrinekast achterin", zegt de chauffeur uit Zuid-Scharwoude tegen NH Nieuws.

Zijn elf jaar oude vrachtwagen is ook vanwege de neus een zeldzaam exemplaar. "Het is een bijzonder gezicht: trucks met een neus worden niet meer gemaakt. Het publiek vindt het mooi om te zien dat er nog eentje in nieuwstaat rondrijdt."

Van Stralen is blij met zijn succes, maar ook een beetje teleurgesteld met de derde plek. "Het was een hele eer om er te staan, maar we hadden wel verwacht eerste of tweede te worden." Hij werkte met vrienden en werknemers hard aan het opknappen van de vrachtwagen. "Als je meedoet wil je winnen. We waren elke dag aan het wassen, schoonmaken, verbeteren en opknappen. Dan verwacht je toch iets meer."

Goud

Het was zijn eerste deelname aan de competitie, maar Van Stralen heeft de smaak voor volgend jaar alvast te pakken. Hij gaat voor goud. "De vrachtwagen wordt er niet nieuwer op, maar we gaan het zeker proberen."

NH Nieuws sprak eerder met de vrachtwagenchauffeur in de aanloop naar de competitie: