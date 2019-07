Haarlemse coffeeshophouder en wietpionier Nol van Schaik (65) onverwacht overleden

HAARLEM - De Haarlemse coffeeshopeigenaar Nol van Schaik, een van 's lands bekendste voorvechters van de legalisering van softdrugs, is onverwacht overleden. Hij was 65 jaar oud.

Hij overleed in Spanje, schrijft Haarlems Dagblad vandaag. Op de Facebook-pagina van zijn fanclub wordt zijn dood bevestigd: "Met veel verdriet post ik hier dat Nol is overleden, RIP man."

Van Schaik stond aan de basis van de Willie Wortel-coffeeshops, waarvan die aan het Houtplein door z'n dochter wordt gerund. In de zomer van 2015 kwam zij in het nieuws, toen ze pal voor haar zaak van de dagopbrengst werd beroofd.

Lees ook: VIDEO: Coffeeshophouder overvallen voor deur van zaak

De coffeeshophouder streed voor de vrije verkrijgbaarheid van cannabis, voor recreatief én medisch gebruik. Wie een doktersverklaring kon overleggen, kreeg korting op z'n softdrugs.

In het fragment hieronder legt Van Schaik voor de camera van NH Nieuws uit waarom hij voor regulering pleitte. "Vastgebonden en gemarteld worden om een zak wiet van twee kilo: dat hoort toch niet zo te zijn?"

Tekst gaat door onder de video



Van Schaik was ook een verbinder. Als bestuurslid van THC - Team Haarlemse Coffeeshops - slaagde hij er geregeld in de neuzen van Haarlemse coffeeshophouders dezelfde kant op te laten wijzen. Dat resulteerde onder meer in een keurmerk van de gemeente, waarmee bonafide eigenaren zich verzekeren van soepele controles.



Vredige laatste rustplaats

Op zijn persoonlijke Facebook-pagina reageren mensen uit binnen- en buitenland geschokt op zijn overlijden. Veel mensen wensen hem met de afkorting 'R.I.P' een vredige laatste rustplaats toe. "A good man never dies when his name is still spoken", besluit een ander.