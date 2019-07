Auto in brand pal naast tankstation in Naarden

NAARDEN - In een garagebedrijf pal naast een tankstation aan de Meerstraat in Naarden stond een auto in brand. Het vuur is inmiddels onder controle en het pand wordt geventileerd.

De toevoer van brandstof naar het tankstation werd met een noodknop stopgezet. Daardoor zou er volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio geen gevaar zijn geweest.

Grote rookwolken

De brand veroorzaakte grote zwarte rookwolken in de omgeving. Het brandende voertuig stond in een werkplaats van het garagebedrijf.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.