Honderden tonnen extra afval naar vuilstort Nauerna ondanks stortverbod

ASSENDELFT - De omstreden vuilstortplaats Nauerna in Assendelft staat op de agenda om gesloten te worden en zou volgens de omgevingsvergunning geen extra afval meer mogen ontvangen. Toch gaat eigenaar Afvalzorg vanaf vandaag wekelijks 500 ton extra bedrijfsafval storten.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaal heeft afgelopen weekend toch voor onbepaalde tijd een ontheffing verleend aan de afvalverwerker. Dat het stortlimit daarbij tijdelijk genegeerd wordt heeft alles te maken met de problemen bij Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB).

Het leeuwendeel van de verbrandingsovens van het Amsterdamse bedrijf werd onlangs gedeeltelijk stilgelegd vanwege veiligheidsredenen. Hierdoor kan de gemeente zijn bedrijfsafval niet meer zelfstandig verbranden. De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben na overleg met de hoofdstad besloten een deel van de afvalverwerking over te nemen.

Amsterdams afval hoopt op

De vereniging Afvalbedrijven luidde vorige week de noodklok omdat ze vreesden dat ze het ophopende afval uit Amsterdam op korte termijn niet meer kwijt zouden kunnen.

Lees ook: Meer afval noodgedwongen naar vuilstort

'Verdrinken in afval'

"Dit zijn geen goede ontwikkelingen. We verdrinken dadelijk nog in het afval", zegt Anna de Groot van SP Zaanstad. "De vuilstortplaats zou op 1 april 2022 gesloten worden. Tot die tijd was ons beloofd dat er geen extra vuilnis bij zou komen. Het zou mij verbazen als ze die sluiting nu nog kunnen nakomen als er nu alweer meer gestort wordt." De SP heeft nu raadvragen gesteld aan de gemeente Zaandam, "omdat het onduidelijk is hoe het nu verder gaat."

Anna sprak vorige week al haar zorgen uit over de mogelijke komst van het Amsterdamse afval. Dit was voordat de omgevingsdienst een ontheffing had verleend:



Buitenlands vuilnis

Een groot deel van de extra tonnen afval dat Nauerna te verwerken krijgt komt uit het buitenland. AEB importeert veel afval uit Engeland. Die contracten kunnen niet zomaar worden gestopt. Maar in Nederland is het niet toegestaan om afval te importeren om te storten.

Het Engelse afval dat tegen betaling geïmporteerd wordt is om te verbranden. Vanwege de stilgelegde ovens van AEB belandt het toch op de Zaanse afvalberg. Naar aanleiding van de Amsterdamse noodsituatie wordt nu wel gepleit voor het staken van afval-import.

Lees ook: Onderzoek naar vervuiling van vuilstortplaats Nauerna 'nog lang niet klaar'

Blauwe smurrie

Buurtbewoners maken zich al jaren zorgen om de vervuiling en gezondheidsriscio's van de omgeving door de vuilstortplaats. Zo werd er bij een nabijgelegen boerderij al meerdere malen dieren geboren met onverklaarbare gezondheidsverschijnselen. Het recreatiepark dat op een deel van de afvalberg stond werd in maart gesloten nadat er percolaatwater werd gevonden, vervuild water dat met name gevaarlijk is voor kinderen en dieren.

Schadelijke gassen

Het recreatiepark gelegen aan de afvalstortplaats werd in maart door de gemeente gesloten omdat er twijfels waren over de veiligheid en volksgezondheid. Het percolaatwater - een blauwe smurrie die uit de bodem sijpelde - leek deze zorgen te bevestigen.

Lees ook: Onrust over veiligheid park Nauerna blijft aan: "Twijfels nog niet weggenomen"

Een onderzoekster verklaarde op een bijeenkomst voor bezorgde buurtbewoners dat kinderen ernstig ziek kunnen worden als ze het vervuilde water binnen krijgen. Ook zouden er in het park allerlei schadelijke gassen vrijkomen. Het recreatiepark blijft naar alle verwachtingen nog zeker een half jaar dicht terwijl er onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidsriscico's.