Fietser geschept door bestelauto in Amsterdam Westpoort

AMSTERDAM - Een fietser is gisteravond gewond geraakt toen hij de Transformatorweg in Amsterdam Westpoort probeerde over te steken. Het slachtoffer kwam in botsing met een bestelauto.

Het ongeluk vond rond 23.00 uur plaats. De man wilde ter hoogte van de Spaarndammerdijk oversteken, maar kwam in botsing met een bestelauto en belandde op de motorkap.

De fietser is gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend.