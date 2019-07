Meerdere autobranden in één straat in Zaandam

ZAANDAM - In de Else Mauhsstraat in Zaandam is vanmorgen vroeg een poging gedaan om meerdere auto's in de brand te steken. Buurtbewoners hoorden een knal. Toen zij naar buiten keken zagen ze twee auto's in brand staan, en op een derde auto een brandend voorwerp liggen.

De branden werden vanochtend rond 4.00 uur ontdekt. Twee auto's raakten zwaar beschadigd. Bij het derde voertuig lijkt de schade beperkt te zijn gebleven.

De auto's stonden niet naast elkaar geparkeerd. Het is dus onwaarschijnlijk dat de brand is overgeslagen. De forensische recherche is aanwezig om onderzoek te doen.