Bijtgrage husky's zaaien dood en verderf in Bergen: "Houd huisdieren binnen!"

BERGEN - Lang was onduidelijk wie of wat verantwoordelijk was voor de dood van meerdere huis- en boerderijdieren in Bergen. Dankzij camerabeelden is er inmiddels meer duidelijkheid, en hebben twee bijtgrage husky's alle schijn tegen zich.

De slachtoffers werden stuk voor stuk gegrepen in de omgeving van de Rondelaan en Buerweg, meldt de politie Alkmaar op Facebook. "Meerdere katten, kippen, konijnen zijn gegrepen en doodgebeten."

Hoewel dus lang onduidelijk bleek wie de dood van de dieren op z'n geweten had, zijn er dankzij beelden van bewakingscamera's inmiddels twee verdachten in beeld. De twee husky's zijn nog niet op heterdaad betrapt, al stelt de politie dat ze 'vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor deze bijtincidenten."

Identiteit baasjes onbekend

De eigenaren van de husky's zijn nog niet in beeld bij de politie. Wie meer weet over hun identiteit, of meer kan vertellen over de 'bijtincidenten', wordt gevraagd die informatie te delen.

Ook waarschuwt de politie eigenaren van kleine huis- en boerderijdieren. "Tevens is het een 'let op' voor mensen in de buurt. Zolang dit duo op jacht is, let extra op uw huisdieren. Daar waar het kan: houd ze binnen."