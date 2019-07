Hond dood bij uitslaande brand in Purmerend: buren uit huis gehaald

PURMEREND - Bij een uitslaande woningbrand in Purmerend is vannacht een hond doodgegaan. Zijn baasjes konden het huis op tijd verlaten, maar hebben wel zoveel rook ingeademd dat ze in het ziekenhuis worden nagekeken.

De woning in de Landauerstraat brand rond 5.00 uur uit, waarna de vlammen al snel naar buiten sloegen. De bewoners hadden zichzelf al in veiligheid gebracht, maar sommige buren lagen op dat moment nog op een oor. Zij zijn door de brandweer uit hun woningen gehaald, met het verzoek de bluswerkzaamheden elders af te wachten.

Omstanders werd gewaarschuwd uit de rook te blijven. Om de hulpdiensten de nodige ruimte te geven, werden enkele omringende straten afgezet.

Geen stadsverwarming

Rond 5.45 uur was het vuur onder controle. Een kwartier later was de brand geblust, en werd duidelijk dat de viervoeter van de bewoners de brand niet had overleefd.

De schade in de woning is groot, meldt de Veiligheidsregio op Twitter. Geëvacueerde buren kunnen voorlopig niet terug naar huis: door een gesprongen leiding van de stadsverwarming zit het hele huizenblok tijdelijk zonder water. Zij worden elders opgevangen.