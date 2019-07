Keukenbrand in Hoorn door pan op het vuur

HOORN - Een keukenbrandje heeft vanavond voor flink wat rookontwikkeling gezorgd in een woning aan de Astronautenweg in Hoorn. De oorzaak was een pan op het vuur.

De brandweer heeft de pan van het vuur gehaald en de vlammen gedoofd. De bewoner van de woning is door het ambulancepersoneel gecontroleerd op het inademen van rook. Of de persoon mee moest naar het ziekenhuis of niet, is niet bekend.

De brandweer gaat de woning controleren en ventileren. Hoe groot de schade is, is niet duidelijk.