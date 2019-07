Auto belandt ondersteboven in voortuin: bestuurder opgepakt

SPANBROEK - Een auto is vanavond ondersteboven in de voortuin van een woning aan de Hertog Willemweg in Spanbroek beland.

Het ongeluk gebeurde rond 20.45 uur. Vermoedelijk is de bestuurder bij een kruising rechtdoor gereden. De auto kwam vervolgens ondersteboven in de tuin tot stilstand.

De automobilist ging er na het ongeluk vandoor, maar zou enkele honderden meters verderop alweer zijn opgepakt. De man is meegenomen naar het bureau voor een blaastest.