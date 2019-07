Vrouw die omkwam in bergen van Italië is 52-jarige Overveense

OVERVEEN - De Nederlandse vrouw die vrijdag na een val van een berg om het leven kwam in het noorden van Italië, is de 52-jarige Tineke Kuipers uit Overveen.

Dat meldt het AD.

De vrouw was in het gezelschap van haar man en twee kinderen bezig aan een wandeling van Val Canali naar Pale di San Martino di Castrozza. Op een hoogte van 1800 meter struikelde de vrouw. Ze viel 100 meter naar beneden. Toen de reddingsdiensten ter plaatse kwamen, was de vrouw al overleden.

Tineke's schoonmoeder doet haar verhaal in de krant. "Onze oudste kleinzoon (14) is de kloof nog ingegaan om zijn moeder te helpen maar kon niks meer voor haar doen", vertelt ze. "Tineke's dood is voor ons allemaal verschrikkelijk maar voor de jongens helemaal omdat het voor hun ogen gebeurde."