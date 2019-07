Maaltijdbezorger rijdt zonder rijbewijs rond in Zaandam en wordt betrapt

ZAANDAM - De politie heeft gisteravond een 20-jarige maaltijdbezorger betrapt die zonder rijbewijs rondreed in Zaandam.

Een agent kwam de man op het spoor omdat hij met hoge snelheid door rood reed op de kruising van de Kepplerstraat en de Walraven van Hallstraat op zijn bromfiets.

De agent wilde de maaltijdbezorger een bekeuring geven en gaf hem een stopteken. "De bestuurder zag dit stopteken niet, of wilde het niet zien en reed met aardig hoge snelheid door de Burgemeestersbuurt. Toen wij zwaailicht en sirene aanzetten, stopte de bestuurder pas", schrijft de politie op Facebook.

Geen rijbewijs

Vervolgens kon de bezorger geen rijbewijs of identiteitsbewijs tonen. De agent sprak met hem af dat hij zijn rijbewijs op ging halen op zijn werk en dat hij dan achter hem aan zouden rijden. De bestuurder werd vervolgens kwaad, waarop de agent, die in zijn eentje aan het werk was, besloot hem in de boeien te slaan.

De maaltijdbezorger is vervolgens achterin de politiebus gezet en naar zijn werkgever gebracht. "Tijdens de rit verontschuldigde hij zich voor zijn gedrag en het feit dat hij boos reageerde", aldus de politie.

Verantwoordelijkheid werkgever

Aangekomen bij zijn werkgever, bleek dat de maaltijdbezorger helemaal geen rijbewijs had. De werkgever is gewezen op zijn verantwoordelijkheid om de rijbewijzen van zijn werknemers te controleren. De bezorger kwam er vanaf met een waarschuwing. Als hij weer de fout in gaat, wordt zijn bromfiets in beslag genomen.