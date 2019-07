'Fortnite dorp' Andijk blij voor WK-winnaar Dave: "Echt ongelooflijk"

ANDIJK - Blijdschap en trots in Andijk vanwege de tweede plek voor David Jong bij het WK Fortnite in New York. Daardoor ging hij er met een flinke geldprijs van 1,1 miljoen dollar vandoor.

"Ik verwachte eigenlijk niet dat hij zou winnen, want na de vierde game stond hij negende ofzo", vertelt een jongen voor de supermarkt. "Echt ongelooflijk". Hij had niet door dat zijn Fortnite held ook uit Andijk komen: "Serieus?!"

David Jong eindigde als tweede en won daarmee samen met een teamgenoot 2,2 miljoen euro. Een andere West-Fries Sven Edelenbosch werd zesde en kreeg 62.500 euro mee. "Ik vind het wel knap", vertelt een andere jongen. Een jongen verwoord het half grappend: "De boeren hier, die zijn overal goed in."

"Als mijn Playstation weer gemaakt is dan ga ik het zeker weer spelen", vertelt een jongen. "Het is ook gewoon een leuk spel."