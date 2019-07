Motorrijder gewond na botsing met auto op A9 bij Zwanenburg

ZWANENBURG - Bij een ongeluk op de A9 ter hoogte van Zwanenburg is vanmiddag een motorrijder gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur. De motorrijder kwam in botsing met een auto en kwam daarbij hard ten val. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht; de traumahelikopter bleek niet nodig.

Door het ongeluk waren er in de richting van Spaarndam tijdelijk meerdere rijstroken afgesloten, waardoor er een file ontstond. Een berger heeft de beschadigde motor en auto afgesleept.