Auto rijdt door gevel van restaurant in Landsmeer: "Ik schrok me wezenloos"

LANDSMEER - Een auto is gisteravond dwars door de gevel van een Frans restaurant in Landsmeer gereden. De bovenbuurman van het restaurant maakt het allemaal mee. "Ik zat televisie te kijken en toen kwam er een verschrikkelijke knal, ik schrok me wezenloos."

De auto met drie inzittenden raakt rond middernacht van de weg, gaat dwars door het metalen hek op het terras en knalt dan tegen de pui van restaurant Chez Etienne.

De bovenbuurman keek uit zijn raam en besloot naar buiten te gaan. "Ik was bang natuurlijk, voor instortingsgevaar. Maar hij heeft geen constructie geraakt, daar was ik blij om."

De eigenaar van een restaurant in de buurt werd uit zijn bed gebeld. Zijn terras zat nog vol mensen toen het gebeurde. "Er zaten hier drie meisjes, die hoorden een auto met grote snelheid deze kant oprijden. Maar ze dachten 'het zal wel', maar op de een of andere manier is ie toch daar terecht gekomen."

Lachgas

In de buurt wordt erover gesproken dat er lachgas in het spel zou zijn geweest, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de drie inzittenden zijn in elk geval niet aangehouden. De eigenaar van het restaurant is op vakantie in Frankrijk, maar heeft ondertussen al het vliegtuig terug gepakt.