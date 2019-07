Wielrenster ernstig gewond na botsing met auto in Kudelstaart

KUDELSTAART - Een wielrenster is vanmiddag ernstig gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een auto in Kudelstaart.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur op de kruising van de Herenweg met de Ambachtsheerweg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter.

De vrouw is ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt een woordvoerder van de politie. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.