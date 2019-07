Gordon's verblijf in afkickkliniek werpt vruchten af: "Het gaat supergoed met mij"

BLARICUM - Afgelopen woensdag maakte Gordon via sociale media bekend dat hij zichzelf heeft laten opnemen in een afkickkliniek. De zanger kampt met een alcohol- en cocaïneverslaving. Vandaag heeft hij laten weten dat het sindsdien 'supergoed' met hem gaat.

Gordon is nu 'een tijdje onderweg' en heeft zich beseft dat 'dit de enige weg was'. "Ik ben er verre van trots op, maar dit hoopte ik wel te bereiken", zo schrijft hij op Instagram.

De duizenden steunbetuigingen vanuit het land en van collega's maken de zanger naar eigen zeggen sterker en strijdvaardiger. "Ik ben daar ook super dankbaar voor."

Ondanks de ernst van zijn verslaving, schuwt Gordon het niet om er grappen over te maken. In zijn post schrijft hij dat hij vandaag op safari mag. "We gaan naar de witte neushoorn kijken, maar of dat nou zo verstandig is als ex-cokeverslaafde?"