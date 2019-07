Code oranje ingetrokken: komende dagen 'normaal' zomerweer

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft code oranje ingetrokken. De weerswaarschuwing werd dinsdag afgegeven vanwege de extreme hitte. Wie nu naar buiten kijkt zal totaal verward zijn door de weersveranderingen, want de zon is ingeruild voor een wolkendek. Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser zal dit weer de komende dagen nog aanhouden.

"Code oranje is ingetrokken, maar dat is logisch want de hitte is voorbij", vertelt Jan Visser. Dagenlang gold code oranje (dat 'wees voorbereid' betekent) in het hele land.

De komende dagen zal hetzelfde zijn als vandaag. Alleen op dinsdag is er eventjes een uitschieter. Vakantiegangers in onze provincie kunnen dan hun zwembroek weer uit de kast toveren, want het zal dan rond de 27 á 28 graden zijn.

Vanaf woensdag zal het volgens Visser weer 'normaal' rond de 22 graden zijn.