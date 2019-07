Schoten gelost in de Freek Oxstraat in Amsterdam

AMSTERDAM - In de Freek Oxstraat in Amsterdam zouden er vannacht schoten zijn gelost. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Nadat buurtbewoners knallen hadden gehoord werd de politie ingeschakeld. Dat gebeurde vanmorgen pas toen de buurt zich realiseerde dat de knallen misschien wel schoten waren geweest. Uit onderzoek bleek inderdaad dat geschoten zou moeten zijn omdat er onder meer een kogelgat in een raam zat.

Wie daar verantwoordelijk voor is en of er meer schade is wordt nu onderzocht door de recherche. Het onderzoek kan nog de hele dag duren.