Overleden Australiër (20) gevonden in hostel Amsterdam

AMSTERDAM - In een kamer in een hostel op de Spuistraat in Amsterdam is gisteren een dode man gevonden. Het gaat om een 20-jarige man uit Glasgow met de Australische nationaliteit.

Hulpdiensten waren afgekomen op een melding dat het slachtoffer onwel was geworden. Toen ze aankwamen bleek de man te zijn overleden.

Overdosis

De recherche onderzoek het overlijden en houdt er rekening mee dat de Australiër een overdosis (hard)drugs heeft genomen.