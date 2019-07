23-jarige Zaandammer spuugt agent in gezicht na ruzie

ZAANDAM - Een 23-jarige Zaandammer was het vannacht niet eens met het ingrijpen van de politie en spuugde de agent vervolgens in het gezicht. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Agenten zagen dat twee jongens een woordenwisseling hadden op de Dam. Even later gaf een 24-jarige man de 23-jarige man uit Zaandam een vuistslag. Hierdoor viel de 23-jarige man op de grond. Lees ook: Spugende verdachten krijgen masker op in Amsterdam De politieagenten besloten in te grijpen en probeerde tussenbeide te komen. De 23-jarige man spuugde vervolgens in het gezicht van de agent. Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. 💬 Whatsapp ons!

