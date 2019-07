Minder treinen vanuit Amsterdam door defecten en stroomstoring

AMSTERDAM - De NS laat deze zondag minder treinen rijden vanuit Amsterdam Centraal. Veel treinen zijn door de hitte kapot gegaan. Volgens de Spoorwegen zijn monteurs druk bezig de treinen te repareren en is in de meeste gevallen de dienstregeling in de avond weer volgens het boekje.

Bij Amsterdam Centraal kampte vanochtend het treinverkeer ook nog eens met vertraging door een stroomstoring. Reizigers van Amsterdam CS naar Schiphol kregen het advies om met de metro naar Amsterdam-Zuid te reizen en daar op de trein te stappen. De stroomstoring is inmidddels verholpen.

Tussen Amsterdam en Den Haag, Amsterdam en Utrecht, Amsterdam en Alkmaar, Utrecht en Eindhoven en Eindhoven en Sittard rijden minder intercity's. Tussen Amsterdam en Rotterdam rijden minder hogesnelheidstreinen.

Het is de vierde dag op rij dat de NS kampt met uitval en vertragingen als gevolg van de hoge temperaturen.