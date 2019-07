Hond urenlang vastgebonden aan hek in Amsterdam: politie grijpt in

AMSTERDAM - Een hond heeft gisteren een flinke tijd vastgebonden gezeten aan een hek op de Molukkenstraat in Amsterdam. Omdat de eigenaar in geen velden of wegen te bekennen was, greep de politie in.

Een oplettende voorbijganger zag dat de hond al langer dan een half uur in de hitte stond en belde de politie. Het dier had wel een bakje water en kreeg brokjes van omstanders.

Agenten bleven anderhalf uur bij de hond, in de hoop dat de eigenaar zich zou melden. Toen dat niet het geval was, werd de Dierenambulance Amsterdam ingeschakeld. Zij namen de hond mee.

Pas uren later, aan het einde van de avond, meldde de eigenaar zich. Met het dier gaat het goed.