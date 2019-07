Personenwagen vliegt over de kop in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Een personenauto is vanochtend vroeg via de vangrail op zijn kop terecht gekomen in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond 6.00 uur op de A10 Noord ter hoogte van knooppunt Coenplein.

De bestuurder van het voertuig is volgens een getuige met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Over de verwondingen van het slachtoffer is nog niets bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook nog onduidelijk.