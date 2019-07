Flyers met '#pedopride' door politie in beslag genomen

AMSTERDAM - De politie heeft gister tijdens de Pride in het Vondelpark in Amsterdam flyers in beslag genomen van de pedofielenorganisatie 'Kinderbevrijdingsfront'. Deze werden uitgedeeld door een man die de rechten van pedo's wilde bevorderen.

Dat schrijft de NOS. De man plaatste eerder al op Twitter dat pedofielen onderdeel moeten zijn van de Pride en welkom moeten zijn binnen de gemeenschap. De flyers zouden hebben geleid tot heftige reacties.

Verstoring van de openbare orde

Door de driehoek, bestaande uit de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie, werd besloten de flyers in beslag te nemen toen hij weigerde te vertrekken. "Doordat mensen boos werden, dreigde een verstoring van de openbare orde. Toen is besloten om de flyers tijdelijk in beslag te nemen", vertelt de politie aan de NOS.

De man is niet aangehouden. "Deze man heeft van tevoren aangegeven te willen demonstreren in het Vondelpark. Wij vinden zijn boodschap moreel verwerpelijk, maar wij beslissen niet over de inhoud", verklaard een woordvoerder van burgemeester Halsema. De flyers kan hij weer ophalen bij het politiebureau.