Andijker in één klap miljonair met tweede plek op WK Fortnite

ANDIJK - Andijker Dave Jong is tweede geworden op het WK Fortnite bij het onderdeel duo's. Jong speelde samen met de Brit Jaden Ashman en eindigde achter een Noorse en een Oostenrijkse speler. Fortnite is een van de populairste games ooit en het toernooi heeft een totale prijzenpot van 30 miljoen euro.

Jong, in het spel bekend onder de naam Rojo heeft samen met Ashman, ook wel Wolfiez, 2,2 miljoen euro gewonnen. Het onderdeel duo's, waarbij twee gamers samen moeten proberen de andere duo's te verslaan, duurde twee dagen. Er deden in totaal vier Nederlanders mee, maar naast Jong wist niemand de finaleronde te bereiken.

Het toernooi werd in een uitverkocht Arthur Ashe Stadium in New York gespeeld. Online keken nog eens miljoenen mensen naar het toernooi.