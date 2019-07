Auto rijdt met hoge snelheid Frans restaurant binnen in Landsmeer

LANDSMEER - (AT5) Een personenauto is afgelopen nacht met hoge snelheid een Frans restaurant ingereden in Landsmeer. Volgens een getuige zaten er drie mannen in het voertuig tijdens het ongeluk.

De pui van het restaurant, gelegen aan de Dorpsstraat, werd rond middernacht aan gort gereden.

Bezoekers van een naastgelegen café hoorden de auto aan komen rijden. Volgens een getuige sneuvelde er eerst een fietsenrek en een deel van een hek.

De auto is total loss verklaard en er zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Ook over de identiteit van de inzittenden kan op dit moment niks gezegd worden.