Huizers starten petitie tegen vervanging van aardgasaansluiting

HUIZEN - Het Buurtpanel 1276 maakt zich grote zorgen. Als het aan de gemeente Huizen ligt, gaan de wijken Stad en Lande en Bovenweg versneld van het gas af. Ruud en Joan hebben daar nog wel wat vraagtekens bij en zijn een petitie gestart. "Veel inwoners zijn hun leven lang schuldenvrij geweest, moeten ze nu opeens 15.000 euro gaan ophoesten?"

"Wij moeten net als iedereen op termijn van het gas af," zegt Ruud de Jong, van Buurtpanel 1276. "Maar dat brengt hoge kosten met zich mee en dit is niet bepaald een wijk die overstroomt van het geld. Waarom juist wij proeftuin zijn is me een raadsel."

Schulden

Joan van Haaften valt hem bij. "Veel mensen wonen hier al dertig, veertig jaar of zelfs nog langer. Ze hebben zich nooit in de schulden gestoken, moeten ze dat nu opeens wel gaan doen? Daarom zijn we als buurtpanel een petitie gestart."

De gemeente Huizen is bezig met een stappenplan om de wijken Stad en Lande en Bovenweg, met postcode 1276, aardgasvrij te krijgen. Daar zijn allerlei partijen bij aangesloten, maar Ruud en Joan voelen zich niet betrokken. "Wij willen graag met de wethouder om tafel om onze zorgen te delen," zegt Ruud. "Op dit moment hebben ruim 230 mensen de petitie getekend. Dat betekent dat het leeft in de wijk," zegt Joan.

Onduidelijk

Er is nog veel onduidelijk, vinden de heren. "Wat, wanneer, wie betaalt, welke alternatieven zijn er. Er moet gewoon meer duidelijkheid komen," zegt Joan. "We zijn niet per definitie tégen de transitie. Maar we willen graag samen optrekken en zorgen dat we hier in Huizen op een goede manier van het gas afgaan."

De gemeente Huizen laat weten de zorgen serieus te nemen en gaat eind augustus met het buurtpanel in gesprek.