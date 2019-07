Auto belandt in water in Uitgeest, bestuurder door omstanders uit water gehaald

UITGEEST - Bij de Sluisbuurt in Uitgeest is rond 21.00 uur vanavond een auto in het water gereden. Naar verluidt is de bestuurder van de auto door omstanders uit het voertuig gehaald.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van restaurant het Stokpaardje en trok veel bekijks.

De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Ook kwam er een traumahelikopter ter plekke. Brandweerduikers hebben gekeken of er nog iemand in de auto zat, maar troffen niks aan.

De auto zal door een berger uit het water worden gehaald.