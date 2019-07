Buurtbewoners in Hoorn ongerust na zoveelste incident: "Ze laten ons gewoon in de kou staan"

HOORN - De angst zit er in Hoorn goed in nu afgelopen nacht meerdere stenen werden gegooid richting het huis van hulpverlener Ayoub in de Van Beijerenstraat. De stenen gingen ditmaal ook door de ramen van bovenbuurman Sander. Hij heeft inmiddels zijn huis verlaten. De rest van de buurt vreest na het incident voor een nog grotere escalatie.

"Ik durf niks meer te zeggen", vertelt een buurtbewoner. "Sander heeft zich altijd uitgesproken en nu wordt hij ook belaagd. Ik voel me hier niet meer veilig."

Een aantal buurtbewoners staan in een groepje naar de kapotte ramen te kijken. Ze vragen zich hardop af waarom woningbouwvereniging Intermaris zo weinig voor ze doet: "Waarom worden wij niet uitgenodigd op gesprek? Intermaris laat ons gewoon in de kou staan. Ze zouden voor onze veiligheid moeten zorgen, nu zitten we bang binnen. Dat is toch te gek voor woorden."

Misselijk

"Hele goede en lieve mensen moeten gewoon vluchten uit hun eigen huis. Om misselijk van te worden", zegt één van de buurvrouwen die op straat staat. "Nu is Sander ook even vertrokken, even rust aan zijn hoofd. Nou voor je het weet staat de hele straat leeg! Waarom gebeurt er niks?! Waarom hangen ze geen camera’s op?"

Intermaris heeft in de straat een brief rond gestuurd waarin te lezen valt dat er meer controle komt door

handhavers van de gemeente én politie. "Ik heb er nog weinig van gemerkt", zegt één van de wijkbewoners. "Ik zit nu al een paar uur buiten en heb vanochtend een fietser langs zien komen. Maar als ik mensen wil terroriseren doe ik het wel als de politie weer weg is", vult ze aan. Een andere buurtbewoner is het hier mee eens: "Er is te weinig politie en ik voel me echt niet meer veilig, waarom worden wij zo slecht geïnformeerd, een brief doet het niet voor mij. Organiseer een avond in ons buurthuis, want zo wordt de angst alleen maar groter."

Telefoonnummer

Intermaris heeft samen met de gemeente een telefoonnummer geopend voor de buurtbewoners. Als zij meer vragen hebben of hun zorgen willen delen, kunnen ze dat nummer bellen. Een poging van NH Nieuws om dit nummer te bellen, mislukte. In het weekend wordt er niet opgenomen.

De buurtbewoners hopen in ieder geval dat de rust snel wederkeert: "Het is natuurlijk vreselijk dat dit is gebeurd, we hebben al eerder met de media gesproken, maar nu een andere buurman wordt aangevallen die dat ook deed, ben ik pas écht angstig."

De gemeente Hoorn laat weten dat ze goed begrijpen dat de buurtbewoners geschrokken zijn na dit vierde incident. Ook melden ze dat de toezicht van politie intensief is, maar niet 24 uur per dag.