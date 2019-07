Strandzesdaagse ondanks hitte daverend succes: "Het was het waard"

DEN HELDER - De 61ste editie van de Strandzesdaagse was ondanks de bloedhitte een groot succes. Afgelopen maandag gingen 650 wandelaars van start in Hoek van Holland en vandaag kwamen ze over de finish gestrompeld bij Den Helder.

Vanwege de hitte besloot de organisatie gedurende de week maatregelen te nemen: "Een drietal dagen hebben we de route ingekort. De wandelaars werden van de camping waar ze overnacht hadden met een bus tien kilometer verderop gebracht. Vanaf hier begon hun tocht", vertelt een van de organisatoren.

Lees ook: Na vier dagen wandelen heeft Hilversumse Luka (11) zijn Vierdaagsekruisje

De hitte zorgde naast klotsende oksels ook voor onderlinge verbinding: "Het is een leuke sociale groep mensen die elkaar tegenkomen op het strand en elkaar hartelijk begroeten. De blaartjes worden dan besproken en dat is hartstikke leuk."

Een wandelaarster die de tocht net uitgelopen heeft is het hiermee eens: "Het was helemaal top, ontzettend leuk gezelschap. Toen ik er van hoorde dacht ik 'dat is iets voor mij.' Ik ben in mijn eentje maar heel veel mensen lopen alleen. Ik kwam al vrij snel een vrouwtje tegen en we hebben hele delen samen gelopen. Je spreekt heel veel mensen. Echt gezelligheid ten top", vertelt ze enthousiast.

Vroeg vertrekken

Van het warme weer heeft ze geen last gehad: "Je moet vroeg vertrekken en pauzes nemen. Dat is het belangrijkst. Om 04.30 uur vertrokken de eersten al. Dat deed ik ook op de warme dagen. In de ochtend langs het strand is echt helemaal top", glundert ze.

Een andere deelneemster beaamt dat. Ze liep voor het goede doel en haalde zelfs meer geld op dan dat ze gehoopt had: "Het was het waard", vertelt ze lachend.