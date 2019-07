Ajax heeft de eerste prijs van het seizoen binnen

AMSTERDAM - De strijd om de Johan Cruijff-schaal tussen Ajax en PSV is gewonnen door de Amsterdammers met 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Kasper Dolberg, die al na 35 seconden scoorde, en Daley Blind. Ajax heeft de eerste prijs van het seizoen dus al binnen.

Beide teams startten om uiteenlopende redenen niet in hun sterkste opstelling. Erik ten Hag stelde keeper André Onana wel op, maar Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zaten nog op de bank. Ziyech viel overigens in de tweede helft wel in. Nico Tagliafico trainde pas twee dagen mee en David Neres begint maandag pas.

PSV startte zonder Hirving Lozano en Erick Gutiérrez. Beide Mexicanen werden gespaard voor het uitduel van komende dinsdag met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Ook Nick Viergever en Donyell Malen verschenen niet aan de aftrap. Gutiérrez, Lozano en Malen vielen wel in.

Snelle goal

De wedstrijd was nog maar net begonnen of Ajax ging al aan de leiding. Joël Veltman speelde de bal knap op Donny van de Beek, die op zijn beurt breed gaf op Dolberg. De jonge Deen twijfelde niet en tekende na 35 seconden spelen de 1-0 aan. Het was de snelste goal ooit in de strijd om de Johan Cruijff-schaal.

Meteen klonk het "tien, tien, tien" van de tribunes. Het eerste half uur was Ajax sterker, zette veel druk en gaf PSV geen kans. Na 28 minuten kon pas het eerste schot op doel worden genoteerd voor de Eindhovenaren. De schuiver van Cody Gapko vormde geen probleem voor keeper Onana. Daarna werd PSV wat sterker.

Hendrix solliciteert naar rood

De Eindhovenaren mochten blij zijn dat het met elf spelers de rust haalde. Jorrit Hendrix had al geel op zak toen hij Daley Blind met een veel te hoog geheven been in het gezicht raakte. Hij kreeg er geen tweede geel voor. En daarna maakte hij nog een niet bestrafte overtreding op Donny van de Beek. Coach Mark van Bommel wisselde Hendrix dan ook in de rust.

2-0 ondanks VAR

Acht minuten na de rust kwam de VAR eraan te pas om de 2-0 van Ajax goed te keuren. Blind nam een vrije trap snel op Tadic, die af speelde op Van de Beek. Diens schot werd geblokt en ook het schot van Veltman wat daar op volgde werd geblokt. Maar het derde diagonale schot van Blind vloog er wel in. Scheidsrechter Higler ging nog kijken of Tadic geen overtreding had begaan, maar hij vond die te licht om het doelpunt af te keuren.

⚽ | Daley Blind doubles Ajax's lead in the Johan Cruijff Stadium with a loud bang 💥@AFCAjax 2-0 @psveindhoven#AJAPSV pic.twitter.com/yM7ZvlORoS — Sports Extra (@AlexSportsExtra) July 27, 2019

PSV met tien man

PSV moest de laatste 25 minuten met tien man verder nadat Sam Lammers geblesseerd raakte. De Eindhovenaren hadden al drie keer gewisseld.

Beide ploegen kregen nog kansen, maar gescoord werd er niet meer. Voor Ajax is het de negende keer dat de Super Cup wordt gewonnen.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Schuurs en Martínez (Schöne/58); Van de Beek, Blind (Magallán/82) en Marin; Tadic, Dolberg en Promes (Ziyech/58).

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Sadílek, Luckassen, Boscagli; Hendrix (Gutiérrez/46), Rosario, Lammers; Bergwijn (Lozano/59), Gakpo, Bruma (Malen/46).