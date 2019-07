Stapel hooi begint te broeien in schuur Oudkarspel

OUDKARSPEL - Het was even schrikken toen een boer aan de Diepsmeerweg in Oudkarspel ineens rook uit de enorme stapel hooi in zijn schuur zag komen. Vanwege de hitte was hooibroei ontstaan, een proces waarbij het hooi vanzelf in de brand vliegt.

Door snel ingrijpen van de brandweer bleef het gelukkig bij smeulen. Van echte brand was geen sprake.

De brandweerlieden zullen de aankomende uren nog druk zijn met de hooibalen uit elkaar trekken zodat er niet alsnog brand ontstaat.