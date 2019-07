Naakte verwarde vrouw was enorm oververhit: "Nóg een halve graad had fataal kunnen zijn"

HILVERSUM - De Duitse vrouw die gisteren naakt en hevig zwetend in de stationshal van Hilversum werd gevonden, was in levensgevaar. Ze had een lichaamstemperatuur van 41,5 graad. Thermophysiologist Koen Levels weet alles van oververhitting en stelt dat ze er slecht aan toe was. "Als het lichaam zó warm wordt, kan dat dodelijk zijn."

Het slachtoffer - dat met meerdere koffers op doorreis was - was zo door de hitte bevangen, dat ze enorm verward was. Ze trok in een volle stationshal haar kleren uit en agenten kregen geen contact met haar. Haar lichaamstemperatuur bleek met 41,5 graad 'bloedheet' te zijn.

Hitteberoerte

Volgens Levels ontstaan er allerlei problemen als de kerntemperatuur zo hoog wordt. "Het hart moet heel hard werken, je gaat sneller ademhalen, je raakt gedesoriënteerd en je kan je gedrag niet meer controleren", zo somt hij op. "We noemen dat ook wel een hitteberoerte."

Het probleem begint volgens de hitte-expert al wanneer het lichaam de warmte niet meer kwijt kan. "We hebben eigenlijk maar één manier om af te koelen: zweten. Maar daar verlies je ook vocht mee. Als het lichaam dan nog niet kan afkoelen en er dus ook steeds minder vocht is, raken je organen in de problemen. Dat is vermoedelijk ook bij deze vrouw gebeurd."

'Gevarenzone'

En dat is levensgevaarlijk, zo weet Levels. De eiwitten in het lichaam stollen bij 42 graden en dat kan fataal zijn. "Deze vrouw zat dus echt in de gevarenzone."

De bizarre temperaturen van de afgelopen dagen lijken voorlopig achter de rug te zijn, maar voor de toekomstige warmte heeft Levels nog wel een paar tips om dit soort hitteberoertes te voorkomen. "Je lichaam geeft aan wanneer het te warm is. Je gaat je flauw voelen, het wordt zwart voor je ogen, je kan misselijk worden en je krijgt bonkende of stekende hoofdpijn. Als dat gebeurt moet je echt gaan oppassen: drink genoeg water en vermijd de volle zon. Zoek de koelte op!"