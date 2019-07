Gewonde bij mogelijke schietpartij in Amsterdam, slachtoffer meldt zich in ziekenhuis

AMSTERDAM ZUIDOOST - Bij een vermoedelijke schietpartij op de Ochtenhof in Amsterdam Zuidoost is vanmiddag iemand gewond geraakt.

Het incident vond rond 14.30 uur plaats. Een buurtbewoner belde de politie en zei dat er op het pleintje op de Ochtenhof geschoten werd. Agenten onderzoeken nog of er daadwerkelijk een schietpartij heeft plaatsgevonden.

Ziekenhuis

Het vermoedelijke slachtoffer heeft zich in het ziekenhuis gemeld. Of hij daar heeft gezegd dat hij beschoten was wil de politie niet zeggen. "We vermoeden dat hij het slachtoffer is", vertelt een woordvoerder.

De politie is nog naar de dader op zoek, er zou ook een helikopter zijn ingezet. "Er vliegt al een halfuur een helikopter boven het Reigersbos", laat een iemand vanuit een buurtgenoot aan AT5 weten.

Onderzoek

Op de Ochtenhof deed de politie twee weken geleden nog uitgebreid onderzoek in een woning, hierbij werd onder meer de Explosieven Opruimingsdienst ingezet. Of er een verband is met dit incident is niet duidelijk.

De politie vraagt getuigen zich te melden.