Twee Amsterdamse jeugdvrienden tot de dood veroordeeld in Marokko

AMSTERDAM - Een rechter in Marokko heeft twee Amsterdammers van 26 en 30 jaar vandaag ter dood veroordeeld. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE op basis van Marokkaanse media.

Het gaat om Edwin M. en Shardyone S., twee jeugdvrienden uit Amsterdam Zuidoost, die in november 2017 in Marokko werden gearresteerd voor het doodschieten van een man in een café in Marrakesh, zo schrijft Het Parool.

De twee zouden de eigenaar van café La Crème, Mustapha el F., hebben willen doden. Dat café zou vooral populair zijn bij Nederlandse Marokkanen. In plaats van de eigenaar werd er die avond een 26-jarige student doodgeschoten, die volgens de krant de zoon van een rechter bleek te zijn.

Strafblad in Nederland

De twee kwamen in Nederland vaak in aanraking met de politie. Op het strafblad van S. staan onder andere diefstallen, overvallen en een mishandeling. Hij zat meer dan eens vast en moest in 2017 nog voor de rechter verschijnen in Tilburg en Leeuwarden. Het waren geen grote vergrijpen: huisvredebreuk en het niet tonen van een id-kaart. In het criminele milieu zouden de twee geen grote reputatie hebben.

In Marokko zijn sinds 1993 geen doodvonnissen meer voltrokken.