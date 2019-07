Automobilist crasht bij tankstation in Zaandam

ZAANDAM - Een automobilist is gisteravond laat gecrasht bij een tankstation aan de Thorbeckeweg in Zaandam. Hij raakte niet gewond, maar zijn voertuig is wel zwaar beschadigd.

Vermoedelijk kwam de man met een te hoge snelheid aanrijden, waardoor hij een betonnen obstakel langs de weg raakte. De auto kwam met een harde klap op de zijkant tot stilstand.

Het pompstation werd een tijdje afgesloten. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar zijn auto is total loss.