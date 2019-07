Vrouw zwetend en zonder kleren aangetroffen op station Hilversum

HILVERSUM - De politie in Hilversum kreeg gisteren een melding van een verwarde vrouw die zich had uitgekleed in de stationshal van station Hilversum. Haar lichaamstemperatuur was hoog en ze was constant aan het transpireren. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Er was geen contact met naakte, oververhitte vrouw te maken. De politie omschreef de lichaamstemperatuur van de vrouw als 'bloedheet'. De vrouw is met ernstige oververhitting naar het ziekenhuis gebracht.

Op Facebook doet de politie een oproep om uit te kijken naar dit soort verwarde mensen. Door de hitte kan iedereen, plotseling, verward gedrag vertonen. "Aarzel niet en schakel de hulpdiensten in", schrijft de politie.