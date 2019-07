Eindelijk wat verkoeling in de provincie: zeewind zorgt voor aangenaam briesje

NOORD-HOLLAND - Het lijkt eindelijk af te koelen in de provincie. Langzaam zakken de temperaturen naar zo'n twintig graden, waar het voor vannacht op blijft hangen.

In Egmond was al sprake van een heuse rolwolk, die oplostte voor hij de kust bereikte maar wel zorgde voor een flinke bries aan het strand. Volgens een getuige stak de wind zo snel en heftig op dat veel strandgangers de biezen pakten.

Echte buien zullen we vannacht nog niet krijgen in onze provincie, maar voor morgen staat ook ons wat regen te wachten.

Op een actuele weerkaart is te zien dat de temperaturen in de provincie langzaam aan het zakken zijn. Langs de kust begint het vanuit het zuiden steeds koeler te worden. In Wijk aan Zee is het nu zo'n 21 graden, terwijl het in West-Friesland en de Noordkop nog 27 graden is.

Wie niet zo goed kan slapen in de hitte maakte NH Nieuws gisteren al een bericht over hoe het best in slaap te komen met deze temperaturen. Ook vannacht belooft een zwoele nacht te worden met temperaturen die waarschijnlijk niet onder de twintig graden komen.